Il giardino della Guastalla | Sculture e arte barocca È il più antico parco in città

È ilpubblico piùdi Milano. Risale al 1555 e fu commissionato dalla contessa Lodovica Torelli, che qui acquistò un palazzo ? oggi sede del giudice di pace ? per fondarvi il Collegio: nel 1938 l’intero complesso fu comprato e restaurato dal Comune. Situato di fronte all’Università Statale, ilospita ancora l’antica peschiera, una vasca a doppia esedra la cui acqua veniva dal Naviglio che scorre sotto via Sforza. A questa si aggiungono un tempietto neoclassico, un’edicola del ’600, alcune statue e vari alberi secolari. "Ilè bello e ben curato ? commenta Vittoria Zoteva, che abita in zona ? Piace molto a me, alla mia bimba e al mio cane". Per i residenti è uno spazio ben frequentato: "L’associazione Amicilo tiene pulito e segnala i problemi ? aggiunge Chiara Gigli ? Ilha però un limite: l’area cani non è recintata e l’accesso per i proprietari dei cani è limitato in certe fasce orarie".