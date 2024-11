Gaeta.it - Il futuro della melicoltura in Trentino-Alto Adige: sfide e soluzioni tra clima e innovazione

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il settoreinsta affrontando cambiamenti significativi a causa del. Con oltre 25 mila ettari di coltivazione e 10 mila produttori, è una parte fondamentale dell’agricoltura locale. La crisitica, caratterizzata da condizioni estreme come siccità e temperature elevate, richiede un rapido adeguamento delle pratiche agricole. Questa situazione si ripercuote anche sul mercato, il quale chiede sempre di più prodotti agricoli di alta qualità. In questo contesto si inserisce il dibattito tra TIMAC AGRO Italia, specialista in fertilizzanti, e i produttoriregione, che si riuniranno in occasionefiera Interpoma, in programma a Bolzano.I cambiamentitici e le loro ripercussioniNegli ultimi anni, il cambiamentotico ha causato effetti drammatici sulla, un comparto che si fonda su condizioni ambientali specifiche.