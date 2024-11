Gaeta.it - Il film Rust suscita un’abbondante domanda di biglietti, il sistema di prevendita va in tilt

Il, che segna il ritorno di Alec Baldwin dopo una tragedia che ha scosso l'industria cinematografica, sarà presentato in anteprima mondiale il 20 novembre presso il festival del cinema di Camerimage in Polonia. L'evento ha generato un elevato interesse, portando a un sovraccarico deldidei. La pellicola, che ha già fatto parlare di sé per il tragico incidente che ha visto coinvolto Baldwin durante le riprese nel 2021, ha attratto l'attenzione del pubblico e degli appassionati di cinema.L'incidente che ha segnatoDurante le riprese nel 2021, ilè stato oggetto di una tragedia che ha portato alla morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins e al ferimento del regista Joel Souza, a causa di colpi sparati da una pistola maneggiata da Alec Baldwin.