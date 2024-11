Ilnapolista.it - Il Barcellona inventa offerte per Lamine Yamal per tranquillizzare sulla solidità dei suoi conti (Le Parisien)

Ilsostiene che il Psg abbia offerto 250 milioni la scorsa estate per ingaggiare il prodigio spagnolo. Il tutto sembrerebbe però una tattica per distogliere l’attenzione dai propri problemi finanziari. Almeno così scrive il quotidiano francese Leche ha riportato le parole di Enric Masip fedelissimo del presidente blaugrana LaportaLescrive: «Nello show El Chiringuito, Enric Masip ha spiegato cheè il giocatore più decisivo del mondo, ricordando che “il presidente ha già detto di aver ricevuto un’offerta di 250 milioni di euro che ha rifiutato e che non ha mai preso in considerazione”. Alla domandaprovenienza dell’offerta, Masip ha risposto: “Viene dalla Francia”, permettendo al presentatore di aggiungere chesarebbe stato un ottimo sostituto per Kylian Mbappé al Real Madrid da quest’estate“.