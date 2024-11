Ilfattoquotidiano.it - “Grido forte il tuo nome sottovoce quando mi manchi”: Emma in lacrime durante il concerto mentre canta “Intervallo”, dedicata al padre

Si è concluso al PalaFlorio di Bari l’anno in tour di. Ad un anno da “Souvenir in Da Club” e dopo un’estate sui palchi dei principali festival, lante ha festeggiato insieme al suo pubblico con i 3 live nei palasport di Milano, Roma e Bari per un totale di 100.000 spettatori. In scaletta non poteva mancare l’intensa “”, una canzone toccantealRosario, scomparso nel settembre 2022 a 66 anni a causa di una leucemia.si è commossa per l’accoglienza del pubblico alle belle parole del brano dedicato al, al quale l’artista era legatissima.Tra i versi che hanno toccato il pubblico: “Ma tu non mi hai aspettato e capivo il tuo umore dal rumore dei tuoi passi. Da quanto erano pesanti e distanti gli uni dagli altri.il tuomi