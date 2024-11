Ilrestodelcarlino.it - Giunti sull’Asse e bagni al Piano a pagamento

Asfalto rifatto e in ordineNord-Sud, ma il problema restano idei viadotti. A confermarlo l’assessore ai lavori pubblici, Stefano Tombolini: "A settembre abbiamo rimesso mano alla pavimentazione dell’Asse in vista dell’arrivo delle delegazioni che partecipavano al G7 Salute. Le risorse erano date e dunque abbiamo pensato a rendere più decorosa quella strada così importante. Adesso, con calma, ci occuperemo anche deiche effettivamente sono ammalorati, gli uffici lo sanno, stanno programmando e presto inizieranno a metterci le mani". Tombolini ha anche risposto all’interrogazione dell’ex assessore alle manutenzioni Stefano Foresi sulla questione dell’ex Dreher dove, in occasione delle forti piogge di metà settembre dall’area in frana a monte è arrivato giù di tutto, fango e detriti: "Le ho inviato un video per farle capire l’entità del problema e la necessità dunque di intervenire a salvaguardia di un’opera iniziata da noi e finita dalla vostra giunta poco tempo fa" ha detto Foresi.