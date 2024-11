Universalmovies.it - Fleetwood Mac | il documentario sulla band

Leggi su Universalmovies.it

Oggi, Apple Original Films ha annunciato il nuovo– attualmente senza titolo –leggendariarockMac, vincitori di un Grammy Award e inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame. Diretto dal cinque volte candidato all’Oscar® e vincitore dell’Irving G. Thalberg Memorial Oscar Frank Marshall (“The Bee Gees: How Can You Mend A Broken Heart”, “The Beach Boys”, “Rather”), ilvede la partecipazione degli stessi membri deiMac, che, per la prima volta in assoluto, condividono la straordinaria storia del gruppo con le loro stesse parole. «Sono affascinato da come sia nata questa incredibile storia di successo planetario nello scenario musicale. IMac sono riusciti in qualche modo a fondere le loro vite personali, spesso caotiche e quasi liriche, in un racconto in tempo reale diventato poi leggenda.