Femminicidi il figlio di una donna uccisa dal marito | Noi orfani un esercito di vittime invisibili

“Siamo undi, siamo trasparenti. Da pochi anni abbiamo ricevuto una ‘categorizzazione’, ma nei fatti siamo fantasmi”. Alfredo Traiano, 26 anni, è uno dei tantiin Italia che hanno perso la madre pero. Sua madre era Giovanna Traiano,dalnel 2003, a Foggia, quando lui aveva 4 anni, con un colpo di pistola alla testa. “Mi aveva accompagnato a una festa di compleanno ed era andata in chiesa – racconta – Non ho più visto mia madre, non ho più pronunciato il suo nome per chiamarla“. Traiano, che raggiunta la maggiore età ha cambiato cognome prendendo quello della madre, si definisce “fortunato”. “Avevo i miei nonni materni che si sono presi cura di me, non mi hanno fatto mancare nulla – sottolinea – Ma che ne è di quei bambini che restano senza mamma e non possono contare su una famiglia?”.