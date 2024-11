Oasport.it - Elisa Di Francisca propone la pace a Valentina Vezzali. Replica durissima: “Quando imparerai a rispettare…”

Il rapporto traDiè sempre stato tutt’altro che idilliaco, fatto di diversi litigi, polemiche, frasi dette e non dette. Due carriere sportive strepitose per le schermitrici, entrambe capaci di togliersi enormi soddisfazioni a livello olimpico e mondiale, ma che tra loro non sono mai riuscite a costruire un’intesa amichevole. Oggi le due fuoriclasse si sono ritrovate insieme sul palco del Palazzo dei Congressi dell’Eur a Roma in occasione delle celebrazioni per i 70 anni delle Fiamme Oro.La situazione si è fatta a un certo punto incandescente. Il presentatore Stefano Pantano ha chiesto a Dise adesso si sente più scrittrice od opinionista e l’ex atleta ha risposto: “Nessuna delle due. Come parlo faccio danni quindi è meglio che sto zitta. Siete d’accordo? Ma oggi vorrei cogliere l’occasione per dire una cosa al settantesimo delle Fiamme Oro, vorrei mandare un messaggio dialla mia collegae chiederle unaecco, se facciamo“.