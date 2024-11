Ilrestodelcarlino.it - Ecco la nuova giunta regionale: dentro Conti, Tosiani, Mammi e Colla

Bologna, 19 novembre 2024 – L’asso piglia tutto, stavolta, è il Pd. Il primo partito in Emilia-Romagna vale più dell’intera coalizione di centrodestra che ha sostenuto la candidata civica Elena Ugolini. E porta a casa 27 scranni nel ’parlamentino’ di viale Aldo Moro, cinque in più rispetto al risultato dem delle Regionali 2020, sufficienti ad approvare qualsiasi atto d’aula in autonomia. Ma non è l’unico risultato di rilievo per i dem, che si aggiudicano un podio monocolore anche in termini di preferenze, tutte sopra quota 16mila. Vince – anzi, stravince – l’ex sindaca di San Lazzaro di Savena (Bologna) Isabellacon oltre 19mila preferenze, seguita a ruota dal collega reggiano e assessoreuscente all’Agricoltura Alessioe dalla presidente facente funzioni Irene Priolo.