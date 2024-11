Spazionapoli.it - “Due azzurri nel mirino degli avversari”: Ranieri prepara una scelta drastica!

Manca sempre meno alla prossima sfida di Serie A tra Napoli e Roma. Di seguito le ultimissime in vista del match che andrà in scena al Maradona. La sosta per le Nazionali si avvia verso la conclusione e lascia nuovamente spazio alla Serie A. Quest’ultima, tornerà col botto vista l’attuale situazione in vetta alla classifica. Ad oggi, a comandare il campionato è il Napoli di Antonio Conte ma sono presenti diverse squadre racchiuse in pochissimi punti. La situazione, quindi, potrebbe cambiare da un momento all’altro.Intanto, ad attendere glic’è la sfida contro la Roma. Quest’ultima, ha cambiato nuovamente allenatore con la panchina che è stata affidata a Claudio. L’ex Cagliari si trova subito ad affrontare la capolista, motivo per il quale sarebbe già alle prese con ladelle tattiche adeguate.