Correnti fredde e temperature in calo, neve già a 700 metri

L’approfondirsi della saccatura presente con il suo minimo nei territori Baltici ed estesa sino sull’ area mediterranea, si paleserà dal tardo pomeriggio/sera lungo il nostro arco alpino con nuvolosità compatta e precipitazioni, nevose oltre i 1400. Precipitazioni che durante la nottata e le ore del primo mattino, andranno ad interessare anche i rilievi Prealpini. Un secondo impulso, atteso per la tarda serata di mercoledì, consentirà l’ingresso dinord-occidentali, accompagnate da precipitazioni, nevose inizialmente a quote superiori ai 700, in discesa da metà giornata anche a quote basse e che andranno ad interessare, marginalmente, anche le aree settentrionali della pianura.Venti forti di fohn, in ingresso dal Lariano, attraverseranno la fascia centrale lombarda.