Iodonna.it - Come vestirsi se si viene invitate a un matrimonio in inverno? Ecco alcune idee a cui ispirarsi ad alto tasso di stile

Leggi su Iodonna.it

Se in primavera e in estate scegliere un outfit elegante per unè un gioco da ragazze, quando si tratta di una cerimonia invernale lomesso a dura prova.allora cinque outfit di tendenza a cui.Giacca sartoriale e gonna longuetteIl look da invitata perfetto per uninvernale gioca con i classici dell’eleganza femminile: giacche sartoriali e gonne longuette. Leggi anche › No panico!per uninvernale senza temere freddo e giudizi Tailleur con gonna in velluto liscioIdeale sia di giorno sia di sera, il tailleur con gonna in velluto liscio è il non plus ultra dell’eleganza invernale, soprattutto se declinato su silhouette iperfemminili.