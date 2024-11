Ilgiorno.it - Chiude dopo cinquant’anni la storica Latteria Tessera: addio a un altro pezzo del quartiere

Leggi su Ilgiorno.it

CESANO BOSCONE – Sotto l’insegna bianca, con la scritta “”, c’era la vetrina con esposti i prodotti. Ben ordinati e messi in vista a seconda della stagione. In occasione delle feste, la vetrina si colorava di addobbi a tema, regalando un’atmosfera allegra per i bambini e familiare per gli adulti. Dentro il negozio, a sinistra, c’era un po’ di tutto: pane, dolcetti, l’affettatrice per i salumi freschi. A destra, gli scaffali con lo scatolame, le bibite, i prodotti per la spesa di tutti i giorni. Di fronte, un angolo caffetteria vecchio stile, ben curato nei dettagli e allo stesso tempo alla mano. Dietro il bancone, c’è sempre stata Sara Todaro, con la sorella Selene. Laè stata per lungo tempo parte fondamentale della storia del. Nata nel 1969 con la famiglia Pagliarini, è stata acquistata dai Todaro nel 1990.