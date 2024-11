Tpi.it - Buffon su Alena Seredova: “Mi ha dato un grande dolore farla soffrire. Ilaria D’Amico è dolcissima”

Leggi su Tpi.it

su: “Mi haun”Dafino alla depressione: Gianluigiche si racconta a tutto campo in un’intervista al Corriere della Sera in occasione dell’uscita della sua autobiografia Cadere, rialzarsi, cadere.L’ex portiere ripercorre la sua carriera ma anche i momenti bui della sua vita privata come quando scoprì di essere caduto in depressione, nel 2003.“Il campionato era cominciato bene, poi cominciammo a perdere colpi e stimoli. Eravamo reduci da due scudetti di fila: dopo l’up, il down. Mi si spalancò davanti il vuoto. Cominciai a dormire male. Mi coricavo e mi prendeva l’ansia, pensando che non avrei chiuso occhio. Un attacco di panico. Sentivo una pressione al petto, non riuscivo a respirare, pensai che non avrei mai voluto essere lì e non avrei mai potuto giocare la partita”.