Bergamonews.it - Atalanta-Real, biglietti in vendita dal 26 novembre. Esaurito in poche ore il settore ospiti di Berna

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Manca sempre meno alla super sfida di Champions League traMadrid.La partita – in programma martedì 10 dicembre alle 21 – è valida per la sesta giornata della fase a gironi della massima competizione europea e i nerazzurri si apprestano ad accogliere per la seconda volta a Bergamo i Blancos di Carlo Ancelotti in quello che sarà il quarto incrocio nella storia tra le due squadre.Iper assistere al match saranno ina partire dalle 10 di martedì 26e, salvo esaurimento, fino al fischio d’inizio. Getty Images I tagliandi saranno acquistabili online e nei puntiVivaTicket abilitati su territorio nazionale. Qui tutte le tariffe dei vari settori. Il cambio utilizzatore sarà consentito esclusivamente per gli abbonamenti quattro gare della fase a gironi della Champions (sia caricati su Dea Card che tradizionali).