Abruzzo24ore.tv - Allarme per la Denso: rischio licenziamenti in vista, il Pd chiede un intervento urgente

Chieti - Lasta per toccare il minimo storico dei suoi lavoratori, e il Pd sollecita la Regione ad adottare misure urgenti per evitare il collasso occupazionale. Il Partito Democratico del Vastese lancia un grido diper la grave crisi che sta colpendo lae l'intero settore industriale del territorio. Secondo i Dem, a fine anno, l'azienda potrebbe raggiungere il minimo storico di lavoratori, con serie ripercussioni sulle famiglie locali. In una dichiarazione congiunta, i rappresentanti del Pd sottolineano l'necessità di misure concrete da parte della Regione Abruzzo per far fronte a una situazione che sta diventando sempre più critica. Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, insieme al segretario Dem, Simone Lembo, al segretario Pd di San Salvo, Antonio Boschetti, e altri consiglieri comunali e provinciali, hanno espresso preoccupazione per l'inerzia della Regione.