.com - Aikom Technology presenta il webinar “Reti passive e attive per il settore Small Medium Business”

L’evento, pensato per professionisti e decision maker delSMB, offrirà una panoramica completa sulle ultime innovazioni del portafoglio Ruijie e Reyee, tra cui gli switch industriali NIS 2000, gateway avanzati, soluzioni PON e access point Wi-Fi 7. Ilsarà l’occasione per scoprire come queste tecnologie possono semplificare la gestione delle infrastrutture IT e migliorare la produttività aziendale, grazie a un sistema di cloud management intuitivo e performante.Per registrarsi all’evento: https://register.goto.com/register/4891463792290892888Reyee è il brand dinamico e innovativo della famiglia Ruijie Networks. È stato creato appositamente per le piccole e medie imprese. Il suo nome, che significa “Ridefinisci la tua rete facilmente”, racchiude l’essenza della sua missione: facilitare e ottimizzare la gestione delleaziendali.