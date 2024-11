Dailymilan.it - VIDEO – Milan, Mike Maignan svela le condizioni di Theo Hernandez. Ecco come sta

Il portiere delhato ledial termine della sfida tra Italia e Francia. Ecco ilrassicura i tifosi delsulledi salute di, dopo che il terzino francese non aveva potuto prendere parte alla sfida di Nations League tra Italia e Francia, a causa di una botta al ginocchio rimediata nella sfida contro Israele. In mixed zone, al passaggio del portiere rossonero, gli è stata posta la domanda sul compagno di squadra:Sta bene? Sì sì sta bene!Questa la risposta di, che può far tirare un forte sospiro di sollievo ai tifosi del Diavolo, ma anche a mister Paulo Fonseca, che spera di poter contare sul laterale francese per la delicata sfida di campionato contro la Juventus (che andrà in scena sabato 23 novembre alle ore 18).