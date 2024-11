Under 20 Corradi | I ragazzi hanno apprezzato l’umiltà di Bonucci

Leggi su Sportface.it

“Il calcio dà, il calcio toglie. Così come contro Germania e Inghilterra abbiamo perso nel finale, in Polonia siamo riusciti a segnare i gol per la vittoria. Contro la Germania abbiamo perso subendo due gol negli ultimi due minuti dopo aver avuto l’occasione per pareggiare; contro l’Inghilterra idem con il gol incassato nel finale, ma il percorso di crescita è la cosa che più mi interessa”. Lo ha detto il Ct della nazionale azzurra20, Bernardoalla vigilia del sesto match di Elite League contro la Romania, in programma domani al Viola Park alle 14. A marzo, con lo 0-0 di Targoviste, l’Italia si aggiudicò l’edizione dello scorso anno dell’Elite League. “Troveremo davanti una squadra fisica e tignosa – prosegue, che dovrà fare a meno di Dominic Vavassori, uscito nei primi minuti della sfida vinta 3-2 a Bialystok -, quindi a maggior ragione sarà fondamentale la gestione del pallone.