Ilfattoquotidiano.it - Un minore su tre e più di una donna su 4 vivono in Paesi dove i diritti umani sono poco rispettati. Italia in peggioramento

Un bambino e bambina su tre e più di unasu quattroinin cui inonsufficientementee implementati;stati fatti progressi per la salute infantile, mentre il diritto all’istruzione non ha visto significativi miglioramenti dalla pandemia. E in generale, interpellati direttamente, ancora troppi bambini e bambine nel mondo affermano di non essere felici. A descrivere un quadro complesso e sfaccettato delle condizioni di vita in 157è il ChildFund Alliance World Index, precedentemente noto come WeWorld Index e curato da WeWorld.L’indice valuta la promozione, la tutela e le violazioni dei loro. La ChildFund Alliance riunisce 11 organizzazionitarie e raggiunge un totale di 30 milioni di persone in 70 nazioni. Presentato il 13 novembre a New York alle Nazioni Unite, per il 2024 la ricerca si concentra sul diritto dei più giovani ad avere un futuro, riportando le voci di 10.