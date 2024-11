Ilfattoquotidiano.it - Travaglio a La7: “Governo Meloni? Un mix di analfabetismo giuridico e costituzionale”. E su Delmastro: “Sua sparata assurda e folle”

“Io smetterei di parlare di scontro fra politica e magistratura, perché qui non c’è uno scontro. Se un vigile mi fa la multa perché sono in divieto di sosta e io lo prendo a mazzate, non c’è uno scontro fra me e il vigile, c’è un vigile che fa il suo mestiere e ci sono io che lo aggredito. Allo stesso modo, qui c’è una categoria pagata da noi cittadini con le nostre tasse per prendere i ladri, per condannare i colpevoli, per assolvere gli innocenti, per fare le indagini, per fare i processi in vari gradi di giudizio e dall’altra parte, c’è la politica che non vuole che facciano quello per cui li paghiamo, quindi c’è uno che mena e altri che le prendono“. Così il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, commenta la situazione conflittuale tra ile la magistratura nella trasmissione In altre parole (La7), dove ha presentato il suo nuovo libro ‘Ucraina, Russia e Nato in poche parole’ (ed.