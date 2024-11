Tortu esalta Sinner | Ancora più bello vedere un amico dominare così

Leggi su Sportface.it

“È una grande soddisfazione per tutti gli italianiun nostro connazionaleil tennis mondiale, ma per quanto mi riguarda èpiùavere visto unraggiungere un obiettivo come questo“. Ha parlatoa LaPresse Filippo, commentando il successo di Jannikalle Atp Finals. Lo sprinter milanese ha poi aggiunto: “Ci sono delle volte che quando si ottengono ottimi risultati logicamente si esce da quella che è la prestazione sportiva e si raggiungono tante persone e tanti mondi e aspetti. Ma la cosa che lega tutti noi sportivi è che questa cosa ci interessa relativamente. A noi interessa andare bene, andare forte e ottenere risultati. Che poi questa cosa venga apprezzata e riconosciuta da tante persone ci fa piacere ma è marginale. Le persone credo che abbiano il seguito che sono in grado di attirare: Se Jannik ottiene risultati è una buona cosa, spinge sempre più persone a fare sport.