Teramo | va a bere con gli amici per festeggiare la patente i carabinieri lo fermano e gliela sospendono

Leggi su Dayitalianews.com

Probabilmente è un record, tra l’altro molto difficile se non impossibile da battere: ottenere lae vedersela ritirare nello stesso giorno. Non è la trama di un film comico, ma è ciò che è effettivamente successo nel weekend appena trascorso in Abruzzo, dove idi Alba Adriatica, Giulianova ehanno effettuato controlli a tappeto soprattutto all’uscita dei locali notturni, dove spesso i giovani dopo aver bevuto si mettono alla guida.Sospensione lampo dellaI militari impegnati nei controlli hanno sorpreso 5 ragazzi positivi all’alcol test. Tra questi c’era una donna visibilmente ubriaca, che si è rifiutata di sottoporsi alla prova dell’etilometro, che però non le è bastato per evitare il ritiro dellae anche il fermo dell’auto.Un altro ragazzo, un neopatentato, ha fatto registrare un valore di 1,10 dopo essersi sottoposto all’etilometro, ben oltre i limiti consentiti.