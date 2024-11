Calciomercato.it - Sostituzione in cambio del rosso: la richiesta del tecnico lascia tutti sotto shock

L’arbitro espelle il calciatore, ma ladelavversario spiazza: niente inferiorità numerica, ma unaUn cartellinotramutato in una. Un episodio sicuramente singolare che non si vede sostanzialmente mai su un campo da calcio e che non è passato inosservato.Niente, ilavversario chiede la(LaPresse) – calciomercato.itProtagonista l’ex stella di Liverpool e Barcellona, Javier Mascherano, oggidella nazionale under-20 argentina. Impegnato alla guida della sua nazionale in un’amichevole contro la Bolivia, Mascherano ha chiesto al quarto uomo che un cartellinoricevuto da un giocatore boliviano venisse tramutato in una. Mascherano ha evitato l’espulsione a uno dei giocatori avversari per non falsare la partita dopo appena 14 minuti: giocare tutto l’incontro in superiorità numerica gli avrebbe dato un vantaggio non indifferente.