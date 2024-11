Agi.it - Soccorre automobilisti e muore investito da un'altra auto

AGI - Un uomo ha perso la vita nei pressi di San Zeno, alle porte di Arezzo mentre, secondo la prima ricostruzione, stava cercando di aiutare altriusciti fuori strada con un'mobile ed è statoda un altro veicolo che sopraggiungeva. Sul posto i mezzi del 118 e le forze dell'ordine ai quali sono affidati i rilievi per accertare l'esatta dinamica del sinistro. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, 84 anni, stava passando in quel tratto di strada a piedi e si era fermato perre due persone finite in un fosso con l', quando è statoe ucciso da un altro veicolo che sopraggiungeva. L'uomo è morto sul colpo. L'incidente nel raccordo Grosseto-Fano, in direzione Arezzo, all'uscita della superstrada. I due passeggeri dell'finita nel fosso, una donna di 23 anni e una di 18, sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo.