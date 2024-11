Ilrestodelcarlino.it - Si è spenta Sergia Vecchi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Vasto cordoglio a Gualtieri per la scomparsa di, 88 anni, madre del diacono Carlo Soliani che vive a Gualtieri e che da tempo presta servizio alla locale unità pastorale, stimato anche per il suo impegno nel volontariato. La comunità parrocchiale locale si unisce al dolore del diacono Carlo e dell’altro figlio Dario. La camera ardente è allestita alla camera mortuaria della casa di riposo Felice Carri, in centro a Gualtieri. Ieri sera è stato recitato il rosario nella vicina chiesa di Sant’Andrea, con numerose persone che si sono strette attorno al diacono e ai suoi familiari. I funerali sono fissati per oggi pomeriggio alle 14,30 nella stessa chiesa di Sant’Andrea. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti ai familiari della pensionata. Offerte a favore della parrocchia di Gualtieri.