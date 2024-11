Liberoquotidiano.it - Pigi Battista, "testimone oculare": "Cosa rischiamo oggi", perché gli anni di Piombo possono tornare

Sensazioni di déjà vu, il passato che prova a. Venerdì, al corteo degli studenti di Torino, i manifestanti dietro agli striscioni hanno fatto il gesto delle tre dita, a imitare la P38. Pierluigic'era l'altra volta, e si ricorda.hai pensato quando hai rivisto quelle tre dita? «Ho pensato a quando le vidi allora. Quel gesto si diffuse con il movimento del '77, fu il simbolo del continuo approssimarsi alla violenza, che da verbale stava diventando sempre più fisica. Come una malattia che si presenta in modo prima episodico e poi si cronicizza». Tu eri lì. «Io ho assistito al primo corteo in cui è apparsa la P38. Era il marzo del 1977, un militante di Lotta Continua, Francesco Lorusso, era stato ucciso negli scontri con la polizia, c'erano stati incidenti a Bologna. A Roma il corteo passò davanti a Regina Coeli chiedendo che i detenuti fossero liberati.