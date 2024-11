Ilgiorno.it - Pavia, ladri in azione alla stazione di servizio di viale Cremona: “È l’ottavo furto, basta”

, 18 novembre 2024 – E fanno otto. Per l’ottava volta il distributore Ip diè stato preso di mira dai. E’ accaduto tra venerdì e sabato, quando le telecamere di sorveglianza della stdihanno ripreso due individui incappucciati che sono arrivati a piedi. Con un flessibile hanno tagliato la colonnina che viene utilizzata per fare rifornimento self service, hanno prelevato i circa 250 euro che conteneva e se ne sono andati sempre a piedi. Non si sa se i malviventi avessero un’auto che li attendeva poco distante per non essere identificati dalle telecamere, di certo il titolare del distributore è stanco delle continue incursioni dei. “A luglio eravamo arrivati a quota sette furti – ha raccontato il benzinaio -, questo è. Siamo assicurati, ma ogni volta ci rimetto dei soldi perché devo ripristinare i danni che mi hanno causato”.