Milano, con l’anno nuovo scatta il divieto di fumo in tutte le aree pubbliche. Ecco come funzionerà

Dal 2025 ascatterà l’obbligo della “distanza di cortesia” per i fumatori.già in vigore a Torino da qualche mese sarà vietato fumare “inleall’aperto” a meno che non si rispetti la distanza di dieci metri dagli altri. La misura è parte del Piano Aria Clima approvato nel 2021. Il documento prevede una serie di provvedimenti che entreranno progressivamente negli anni con l’obiettivo di ridurre della metà le emissioni di anidride carbonica entro il 2050. La prossima tappa è quella che riguarda i fumatori. Dagli ultimi dati diffusi da Inemar Arpa Lombardia nel 2021, riportati da Repubblica, le emissioni da sigaretta rappresentano il 7 per cento del Pm10 di.Va ancora chiarito se ilpartirà a gennaio o se avrà bisogna di unvoto in consiglio comunale, dove rischia di trovare opposizione.