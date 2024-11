Ilnapolista.it - Mick Schumacher, il messaggio enigmatico sui social: “La vita non va sempre come previsto”

Il figlio del leggendario Michael,, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un.Dopo aver parlato in pubblico dell’incidente al padre e di quanto abbia influito sulla sua carriera da pilota, il 25enne si è sfogato sulle proprie storie Instagram scrivendo:Lanon vae le battute d’arresto possono essere difficili da affrontare. Ma ogni sfida è un’occasione per imparare, crescere e tornare ancora più forti. Questo è solo un capitolo, non l’intera storia. Il viaggio continua e sono determinato a proseguirlo. Grazie a tutti per il vostro sostegno, significa molto.A cosa si riferisse è ancora ignoto, ma stando alle ultime indiscrezioni, si può escludere qualcosa che riguardi la sua famiglia e la suaprivata.Tuttavia, pare riguardi la sua carriera, dato che sembra essere estromesso dalla Formula 1 anchepilota di riserva.