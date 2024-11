Lanazione.it - Meteo, allerta gialla per mareggiate sul litorale

Pisa, 19 novembre 2024 - E’ stata emessa un'perper la giornata di martedì 19 novembre dalle ore 8 alle 23.59 sulla costa centro-settentrionale che riguarda anche l'area delpisano. La protezione civile presidierà la zona a partire dalle 8 fino alla fine dell’, che si presume verrà prolungata, in modo da poter intervenire tempestivamente in caso di criticità. Sarà attivo un presidio via Ciurini angolo via Mander costituito da alcuni mezzi predisposti per eventuale distribuzione di sacchi utili a rinforzare le paratie private già posizionate. Nella giornata di oggi la protezione civile comunale ha distribuito, in forma preventiva, alcuni sacchi in via Duodo Duodi, unico punto in cui non sono ancora state ancora rafforzate le difese idrauliche con i lavori già previsti dalla Regione Toscana.