Ilfattoquotidiano.it - Margaret Spada, i Nas acquisiscono documenti negli uffici della Regione Lazio. Folla ai funerali a Lentini

Proseguono, in attesa degli esiti definitivi dell’autopsia, le indagini per la morte di, la 22enne originaria del Siracusano deceduta dopo un intervento di chirurgia plastica al naso. Su delegaProcura di Roma, i carabinieri del Nas si sono presentatiper acquisire tutta la documentazione relativa allo studio medico di viale Cesare Pavese dove, il 4 novembre scorso, la giovane si è sentita male dopo la somministrazione dell’anestetico. Proprio la quantità di anestetico potrebbe essere la causa del decesso secondo i primi esiti dell’esame autoptico. I medici hanno comunque richiesto approfondimenti anche su una eventuale malformazione cardiaca congenita.Certo è che lo studio dove erano attivi i due medici indagati per omicidio, padre e figlio, non aveva le autorizzazioni per procedere agli interventi.