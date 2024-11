Quotidiano.net - Marfuga inserita nella Flos Olei, la ’guida Michelin’ dell’olio d’oliva

NASCE NEL CUORE dell’Umbria uno degli olii extravergineDop più apprezzati e premiati al mondo. A Campello sul Clitunno ha la sua sede l’azienda agricolache da cinque generazioni è una realtà produttiva d’eccellenza, sinonimo di altissima qualità. Come attesta anche la consacrazione arrivata dalla guida2025 che ha inserito il suo olio evo biologico Dop tra i migliori 20 al mondo. A raccontare la storia e i punti di forza dell’azienda di famiglia è il responsabile Francesco Gradassi (foto in alto). Quando è nata l’azienda? "La data di cui ci avvaliamo come inizio della nostra azienda è il 1817, determinata da un’unità di misura dello Stato Pontificio che si trova all’ingresso. Siamo arrivati alla quinta generazione ma i primi, veri passi di sviluppo si sono avuti all’inizio del Novecento quando mio trisnonno vendeva olio ricavato dai nostri oliveti".