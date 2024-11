Rompipallone.it - Kings League, Marchisio accende Milan-Juve: l’ex bianconero snobba Vlahovic

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 18 Novembre 2024 21:45 di AliceClaudioè intervenuto alla presentazione della, format calcistico a 7 che sta prendendo piede negli ultimi anni. Questa sera, nella città di Torino, si è tenuta la presentazione dellaItalia: il torneo nasce dall’idea di Pique di proporre una nuova modalità di calcio, indirizzata al moderno, con squadre da 7 che giocano all’interno di palazzetti. In Italia avrà inizio con il campionato 2024/2025, che attualmente non è stato ancora formato: solamente dopo la presentazione, infatti, verranno definite le squadre partecipanti alla nuova competizione e il calendario.Ogni squadra avrà a capo un presidente, che spesso viene identificato come una figura conosciuta in Italia: a capo di queste squadre, infatti, si riconoscono content creator di Youtube, Twitch, TikTok e Instagram, come per esempio Blur e Fedez.