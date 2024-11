Thesocialpost.it - Il calvario di Simone dopo un intervento ai denti in Albania. La madre: «Non è più lui»

Da otto mesi è ricoverato in ospedaleaver subito trattamenti dentali in. Questa è la tragica storia diDel Vecchio, un web designer di 37 anni di Barletta, vittima di un caso di malasanità avvenuto oltre il Mar Adriatico. Lo scorso 13 marzo, attratto da un’offerta pubblicitaria allettante, si era recato a Tirana per farsi installare protesi dentarie su entrambe le arcate. Purtroppo, subitol’ha avuto quattro arresti cardiaci.un ricovero in terapia intensiva in un ospedale albanese, è tornato in Italia ed è attualmente ospitato in una clinica a San Giovanni Rotondo, dove dovrà affrontare un nuovochirurgico per risolvere una stenosi tracheale.Leggi anche: Claudio Baglioni rinvia il tour per problemi di salute: l’annuncio sui socialLa scelta didi affidarsi a cliniche albanesi era stata influenzata anche dall’esperienza positiva di sua, Anna, che anni fa si era sottoposta a trattamenti odontoiatrici a Tirana.