Google Maps | le nuove direttive europee potrebbero renderlo il sistema di navigazione default su tutti i dispositivi

Il mondo del web è cambiato in maniera molto profonda da un ventennio a questa parte. Il processo di trasformazione digitale innescato dall’avvento della tecnologia ha spinto la rete versofrontiere, di cui molte, continuano tutt’oggi ad essere inesplorate. Trattandosi, però, di un paradigma, ormai, aperto nei confronti del pubblico di massa, complice la sempre maggiore accessibilità che caratterizza i device connessi e l’intuitività delle interfacce digitali, anche il mondo del web è stato sottoposto, specie negli ultimi anni, a controlli e regolamentazioni da parte delle istituzioni, utili a salvaguardare la libertà e l’incolumità degli utenti che navigano nelle acque sempre più affollate di Internet. Le attuali normative si occupano della protezione degli individui sul web, soprattutto con un focus riguardante il potenziale degli strumenti di marketing adottati da aziende e professionisti per la promozione e la diffusione di prodotti e servizi, digitali e non solo.