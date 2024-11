Formiche.net - Giornalisti e ricercatori? No, spie russe. L’alert finlandese

La Suojelupoliisi (o Supo), l’agenzia d’intelligence, avverte: i funzionari dei servizi segreti russi sempre più spesso utilizzano le coperture diper condurre attività di spionaggio in Finlandia. È un tentativo di far fronte alle espulsioni dei diplomatici e ai rifiuti dei visti. Anche perché il fabbisogno di informazioni non è diminuito per Mosca. Anzi, è aumentato considerata l’adesione della Finlandia alla Nato. Ma coperture, come evidenzia l’emittente pubblicaYle, non forniscono ai funzionari la protezione assicurata dall’immunità diplomatica. Inoltre, il serviziosottolinea come introdurre nuovi metodi di intelligence sia un processo lento e complesso. Anche per questo, la Russia è costretta a spostare la propria attenzione per raccogliere informazioni sulla Finlandia sia nel cyberspazio sia all’estero.