F1 Verstappen sul GP Las Vegas | Siamo alla fase finale dobbiamo replicare quanto fatto in Brasile

La F1 sta per giungere alle fasi conclusive della stagione: nel weekend si corre a Las, primo di tre appuntamenti consecutivi (Qatar e Abu Dhabi le ultime due tappe). A Interlagos la Red Bull è tornata a dettare legge con Max, e l’olandese ha voglia di ripetersi per mettere le mani sul titolo: “La gara delè stata incredibile per noi, un momento davvero speciale per me e per il team. È stato fantastico vederci di nuovo agli stessi livelli di prima, il team haun lavoro incredibile e speriamo di continuare così nelle prossime gare. Ovviamente, Lasè l’inizio delladella stagione, per cui tutti saremo lì a spingere. L’anno scorso abbiamobene qui ed è un circuito davvero veloce, con lunghi rettilinei e molte opportunità di sorpasso. Ancora una volta, le temperature sembrano piuttosto basse, quindi si tratterà di gestire le gomme.