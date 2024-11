Lanotiziagiornale.it - Elezioni regionali, exit poll e risultati in diretta del voto in Emilia-Romagna e Umbria

Leggi su Lanotiziagiornale.it

indellein. Due sfide tra centrodestra e centrosinistra, che si sono presentati uniti all’appuntamento elettorale di domenica 17 e lunedì 18 novembre. Da una parte la partita tra Michele De Pascale ed Elena Ugolini, dall’altra quella tra Donatella Tesei e Stefania Proietti., altre due sfide nel 2024Finora l’era amministrata – come è sempre stato nella sua storia – dalla sinistra, con il presidente uscente, Stefano Bonaccini, che ha lasciato l’incarico dopo l’elezione all’Europarlamento, portando a questeanticipate di un anno. In, invece, l’attuale presidente è proprio Tesei, candidata per una bis con il sostegno della destra. Quest’anno si è già votato in diverse Regioni e la destra ha vinto quasi ovunque.