Dolly dalla sfida alla laurea | una promozione da primo tenente

DOPO LADEL COSENO,PRENDE LALa giornata dellaall’americana e il conforto riproduttivo di Manuel, uniti al nuovo stato interessante, costrinseroa lasciare i lavori domestici a Manuel e a dedicarsi nuovamente allo studio. Si iscrisse infattifacoltà di lingue all’Università AZ di Tucson, una delle prime 5 università militari del mondo. Cosa incredibile, o forse grazie al suo stato efresca bellezza, in soli 9 mesi riuscì a completare tutto il corso. Isolatafamiglia in quella grande città universitaria circondata dalle famose montagne texane,si concentrò completamente sullo studio.Solo nel weekend Manuel e Dean venivano a trovarla al campus. Il piccolo Dean le saltava subito al collo, baciandola e raccontandole le vicissitudini di Manuel in cucina e nel tentativo di stirare.