Coca Cola, salsicce, hot dog: uno studio svela i cibi ultraprocessati più dannosi di sempre

Tutti ifanno male, ma alcuni fanno più male di altri. La soda, per esempio, e tutte le bibite gassate e addizionate di zucchero. E poi i prodotti a base di carne eccessivamente lavorata, carichi di additivi e conservanti, come gli hot dog, i wurstel, le cotolette industriali. La lista continua, ma a quanto pare queste due macro-categorie sono molto più dannose di altre per il nostro organismo: evitarle è l'unica soluzione.Il più grandesuinegli Stati UnitiA parlare è Josiemer Mattei, professoressa di nutrizione presso l’Harvard T.H. Chan School of Public Health. Insieme a un gruppo di colleghi, lo scorso settembre la dottoressa ha pubblicato uno degli studi più ampi mai realizzati sul legame trae salute cardiovasre, prendendo in esame più di 200mila adulti negli Stati Uniti, che negli anni hanno risposto a un questionario dettagliato sulla loro alimentazione, partendo dagli anni ’80 e ripetendo il test ogni due o quattro anni fino a oggi.