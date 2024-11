.com - Civitavecchia, operaio ustionato mentre lavora sulla fibra ottica: grave

Leggi su .com

incidente sul lavoro oggi a. Unè rimastoera al lavoro in un condominio di piazzale Di Vittorio per montare cavi della. Per cause in corso d’accertamento dal quadro su cui l’era impegnato si sarebbe prodotta una fiammata che ha ferito in maniera seria iltore, elitrasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio di Roma. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco con autobotte e autoscala che hanno spento le fiamme ed evacuato a scopo cautelativo il palazzo per il tempo necessario per le operazioni di soccorso.folgoratoL’intervento dei caschi rossi diè scattato intorno alle 16 di oggi, lunedì 18 novembre, dopo che era arrivata la segnalazione di un’esplosione nella scala condominiale di un palazzo in piazzale Di Vittorio, zona Campo dell’Oro.