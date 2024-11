Quotidiano.net - ChatGpt Search sfida i motori di ricerca

Leggi su Quotidiano.net

OPENAI ANNUNCIA cheè in grado di effettuare ricerche sul web in maniera più efficace rispetto al passato. Sarà possibile ottenere risposte rapide e tempestive con link a fonti web pertinenti, per le quali in precedenza era necessario rivolgersi a un motore di. Questa novità unisce i vantaggi di un‘interfaccia in linguaggio naturale con gli ultimi aggiornamenti in termine di notizie, quotazioni azionarie, risultati sportivi e molto altro ancora.sceglierà lasul web in base a quanto richiesto dall‘utente, che potrà anche scegliere manualmente di effettuare lafacendo un semplice clic sull‘icona ’’ sul web. La funzionalitàsarà disponibile su.com e sulle applicazioni desktop e mobile. Inoltre, tutti gli utentiPlus e Team, così come gli utenti in lista d‘attesa perGpt, avranno accesso a questa funzionalità già da oggi.