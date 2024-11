Dilei.it - Charlene di Monaco, madrina con la pistola in mano e i pantaloni di Louis Vuitton

disenza limiti nel senso letterale del termine. La Principessa ha dato il via alla tradizionale corsa No Finish Line Race, in qualità didella venticinquesima edizione, con tanto die coriandoli. Per la camminata solidale ha indossato sneaker e deicargo di, dopo che due giorni prima aveva partecipato alla tradizionale distribuzione dei doni della Croce Rossa, insieme a suo marito Alberto dididistribuisce i regali della Croce Rossadiha avuto l’agenda fitta di impegni, ma il Natale si avvicina e molti sono gli eventi di beneficenza che richiedono la sua presenza. Si comincia con la distribuzione dei regali della Croce Rossa alle persone bisognose. La Principessa si è presentata all’appuntamento annuale con un austero completo scuro con camicia col fiocco al collo e il soprabito smanicato che ha riciclato dallo scorso anno.