Cassa integrazione ’25 e 10 milioni per le imprese

Fitti colloqui in Transatlantico per far sì che le richieste pratesi a sostegno del distretto e della filiera produttiva possano arrivare fino in fondo con l’approvazione di provvedimenti ad hoc per prospettive di fine anno e inizio 2025 positive e confortanti. In campo la deputata di Forza Italia Erica Mazzetti che ha preparato un pacchetto Prato così come dallo spirito emerso dal tavolo del distretto. Quel lavoro di squadra che può essere costruttivo ed efficace, ora come non mai. "La tutela del distretto produttivo di Prato, unico al mondo per storia, qualità e circolarità, è un obiettivo prioritario. In questi mesi ho ascoltato e raccolto le richieste della filiera tessile pratese che si sono trasformate in un pacchetto organico di emendamenti alla Legge di Bilancio attualmente in discussione, con l’obiettivo non solo di superare l’attuale crisi, una delle peggiori per tutto il settore moda e in generale per tutta la manifattura italiana, ma anche di dare alle, che sono la nostra forza motrice, la possibilità di rilanciarsi rendendosi più competitive e innovative" spiega Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, componente VIII Commissione ambiente e coordinatore provinciale di Forza Italia Prato.