Boom turistico in Marocco | 146 milioni di visitatori nei primi dieci mesi del 2024

Facebook WhatsAppTwitter Il settoreinsta vivendo un periodo di crescita senza precedenti. Con 14,6diregistrati neidel, il numero totale ha già superato quello dell’intero anno precedente. Il Ministro del Turismo, Fatim-Zahra Ammor, ha dichiarato che questo incremento rappresenta un aumento del 19% rispetto allo stesso periodo nel 2023, con un notevole incremento sia dei turisti stranieri che dei marocchini residenti all’estero.Aumento dei: analisi del trendIl dato di 14,6dineidell’anno evidenzia un trend positivo costante per la nazione nordafricana. Questo deciso aumento è composto da 2,3di turisti in più rispetto all’anno scorso. I turisti stranieri hanno manifestato un interesse particolare per le diverse attrazioni locali, portando a un incremento del 22%, mentre i cittadini marocchini residenti all’estero hanno contribuito con un aumento del 16% agli arrivi.