Gaeta.it - Ancona ospita l’indagine sulla qualità dei servizi regionali: scatti e sfide in atto

La Commissione bicamerale per le questioni, diretta da Francesco Silvestro, continua le sue audizioni ad, con l'obiettivo di valutare i livelli essenziali delle prestazioni e deinelle diverse regioni italiane. Questo incontro rappresenta la tredicesima tappa di un lungo ciclo di audizioni che ha come scopo principale quello di comprendere le differenze territoriali nella fornitura deie di garantire un equo accesso ai cittadini.Un'analisi dettagliata dei livelli essenziali delle prestazioniDurante l'audizione che si svolge presso la Prefettura di, i membri della Commissione stanno interagendo con variri istituzionali, tra cui rappresentanti delle autorità locali, sindacati e associazioni di categoria. Silvestro ha evidenziato che l'audizione non è solo un momento di raccolta informazioni, ma un'opportunità per mettere in luce le differenze significative tra le regioni italiane.