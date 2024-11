Gaeta.it - Aggressione sul lungomare di Fermo: minorenne istiga altre due ragazze a colpire la ex fidanzata

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio allarmante è avvenuto a, dove unha incitato duea compiere un’nei confronti della sua ex. Le indagini condotte dai carabinieri hanno portato a risultati significativi, con la denuncia di due minorenni coinvolti, mentre una terza, essendo di età inferiore ai 14 anni, non è perseguibile. Questo caso ha sollevato questioni importanti sulla violenza tra i giovani e sulla responsabilità legale.I dettagli dell’La vicenda ha avuto inizio dopo la rottura della relazione tra iltore e la sua ex. Secondo quanto riportato nella denuncia presentata dalla vittima, il ragazzo avrebbe esortato alcune coetanee a priccuparsi della ex in modo violento. Questo incitamento ha portato all’incidente che si è verificato suldilo scorso giugno.