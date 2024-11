Uominiedonnenews.it - Un Posto al Sole Anticipazioni Prossime Storyline: Eugenio e la confessione a Lucia!

Unal: un vero e proprio dramma si consuma in quartiere. La vera natura di Gennaro Gagliotti.Unal: un avvenimento drammatico sconvolge Giulia e l’intero quartiere! Michele scopre l’ambigua natura di Gennaro! Marina ostacola la relazione tra Alice e Vinicio! Brutti momenti in arrivo per Alberto!Tante le tematiche che la soap partenopea tratterà in queste puntate di Novembre 2024 ricche di colpi di scena! Le nuoveUnalpreannunciano momenti veramente difficili per molti protagonisti! Partiamo col dirvi che la frequentazione tra Alice e Vinicio Gagliotti sarà fortemente osteggiata da Marina quando quest’ultima scoprirà che il fratello del ragazzo, Gennaro, altri non è che un truffatore! E’ stato lui, infatti, a mettere nei guai Costabile Altieri! A condurre le indagini sarà Michele Saviani.